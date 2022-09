ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Credit Suisse hat Nel ASA von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 15 auf 10 norwegischen Kronen gesenkt. Analyst Christopher Leonard begründete seinen Schritt in einer am Freitag vorliegenden Studie mit der zur Halbjahresbilanz angekündigten neuen Strategie. Er sehe deutliche Risiken für die Aktie des auf die Wasserstoffbranche ausgerichteten Unternehmens, da sich die Reduzierung der Konsensschätzungen nun wohl fortsetzen dürften. Zudem sei zu viel Hoffnung im Aktienkurs eingepreist. Darüber hinaus habe der frühere Vorstandschef Jon Lokke, der aktuelles Verwaltungsratsmitglied ist, in diesem Jahr bis zu 73 Prozent seiner Anteile verkauft./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2022 / 16:29 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2022 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.