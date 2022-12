NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nel ASA nach einem Großauftrag von 19 auf 20 norwegische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der neuen Bestellung für den Geschäftsbereich Fueling seien nun bereits 95 beziehungsweise 45 Prozent der von ihm für 2023 und 2024 erwarteten Umsätze in dieser Sparte durch den bestehenden Auftragsbestand gestützt, schrieb Analyst Skye Landon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zusätzliche Aufträge in den Sparten Elektrolyser und Fueling Betankung würden das Umsatzpotenzial 2023 des Wasserstoff-Unternehmens steigern./edh/gl;