NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie des Wasserstoffkonzerns Nel ASA nach einem Auftrag auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 norwegischen Kronen belassen. Der Wert des wichtigen Auftrags, den die Tochter Nel Hydrogen Electrolyser AS für einen Wasser-Elektrolyseur mit einer Leistung von 200 Megawatt erhalten habe, liege zwar unter dem Durchschnittswert bisheriger vergleichbarer Projekte, schrieb Analyst Will Kirkness in einer am Montag vorliegenden Studie. Er entspreche aber rund 21 Prozent seiner Konzern-Umsatzschätzung für 2023 und untermauere die Konsenserwartungen für die Norweger./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2022 / 02:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2022 / 02:26 / ET





