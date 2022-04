NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Nel ASA vor den anstehenden Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 norwegischen Kronen belassen. Analystin Zoe Clarke aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den Wasserstoff-Hersteller. Saisonbedingt geringere Gesamterlöse und sonstige Erträge im Quartalsvergleich sowie fortgesetzter Druck auf die Bruttomargen belasteten zwar. Hohe positive Veränderung des fairen Wertes von Finanzinstrumenten dagegen stützten die ausgewiesenen Ergebnisse von Nel./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2022 / 17:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.