NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Nel ASA mit "Buy" und einem Kursziel von 17 norwegischen Kronen in die Bewertung aufgenommen. Es sei Zeit, das Thema "sauberer Wasserstoff" neu aufzugreifen, da Politik, Erschwinglichkeit und Größe nun zusammenkämen, sodass eine starke Dynamik entstehen dürfte, schrieb Analystin Zoe Clarke in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Wasserstoff-Unternehmen. Zudem seien die Bewertungen reiner Wasserstoff-Aktien seit ihren Hochs wieder deutlich gesunken. Für Nel sieht sie starkes Wachstum, technologische Diversifikation und ein konservatives Vorgehen, was Produktionserweiterungen betreffe./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2022 / 00:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.