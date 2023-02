NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat National Grid mit "Outperform" und einem Kursziel von 1250 Pence wieder in die Bewertung aufgenommen. Nach dem Abschluss des Gasnetzverkaufs biete der Energienetzbetreiber ein hohes und gut vorhersagbares Wachstum, die Fähigkeit zu einer überdurchschnittlichen Entwicklung und eine günstige Bewertung, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer am Montag vorliegenden Studie. Das nun günstigere Risikoprofil sollte am Markt honoriert werden./gl/mis;