NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für National Grid von 1150 auf 1115 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analystin Deepa Venkateswaran passte ihre Schätzungen für den Netzbetreiber in einer am Montag vorliegenden Studie an die Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres an./ag/tih;