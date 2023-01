NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro auf "Buy" mit einem Kursziel von 174 Euro belassen. Die vom IT-Dienstleister kürzlich veröffentlichten Ziele für das Geschäftsjahr 2023 bestätigten seine Schätzung eines soliden Umsatzwachstums im prozentual zweistelligen Bereich, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies untermauere die anhaltende Nachfragedynamik bei der digitalen Transformation trotz konjunktureller Bedenken./edh/mf;