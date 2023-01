NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro auf "Buy" mit einem Kursziel von 174 Euro belassen. Analyst Martin Comtesse sieht in dem Ausblick des IT-Dienstleisters auf 2023 seine optimistische Haltung ungeachtet des konjunkturellen Gegenwinds bestätigt, wie aus einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion hervorgeht./ajx/he;