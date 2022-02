NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nagarro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber auf 172 Euro belassen. Angesichts der jüngsten Sektorrotation heraus aus wachstumsstarken Technologietiteln habe die Aktie des IT-Dienstleisters gegenüber den Dezember-Hochs über 40 Prozent verloren, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleichzeitig habe sich die kurzfristige Vorhersagbarkeit der Geschäftsentwicklung verbessert, und das Wachstum des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) dürfte sich weiter beschleunigen. Der historische Bewertungsabschlag erscheine daher unangemessen./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2022 / 17:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2022 / 19:01 / ET



