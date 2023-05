NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach detaillierten Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 344 Euro belassen. Die finalen Ergebniskennziffern und der Jahresausblick des Rückversicherers hätten den vorläufigen Kennziffern entsprochen, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Fokus sollte auf geänderten Rechnungslegungsvorschriften liegen./edh/tih;