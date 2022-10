NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach Eckdaten zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 243 Euro belassen. Die berichteten Resultate seien positiv ausgefallen, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der Konsequenz habe der Rückversicherer sein Jahresziel für den Nettogewinn beibehalten, auch wenn das Erreichen eine Herausforderung sei./tih/mis;