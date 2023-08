NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Die Eckdaten des Rückversicherers schienen auf den ersten Blick schwächer als erwartet zu sein, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Details zeichneten aber ein besseres Bild der Ertragslage./edh/gl;