NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Analyst Farooq Hanif bewertete in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie die Bestände der europäischen Versicherer an Verbindlichkeiten und nachrangigen Anleihen (AT1-Papiere) des Bankensektors und der Credit Suisse im Besonderen. Dabei gab er sich weiterhin zuversichtlich, dass die AT1-Engagements der Assekuranzen gering seien. Munich Re sei in diesen Papieren der Credit Suisse nicht investiert./bek/edh;