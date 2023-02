NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Munich Re von 355 auf 350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kamran Hossain passte seine Schätzungen für den Rückversicherer nach dessen Jahreszahlen an. Er erhöhte seine Schätzungen für das reguläre Anlagenergebnis, allerdings werde dies ausgeglichen von niedrigeren Veräußerungsgewinnen als gedacht, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/he;