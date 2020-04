NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Munich Re auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen (EIOPA) dränge die Versicherer, ihre Dividendenzahlungen wegen der Corona-Krise vorübergehend auszusetzen, schrieb Analyst Gordon Aitken in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Mehrheit der von ihm beobachteten Assekuranzen könnte Dividenden zahlen, doch der soziale Druck könnte stärker wirken./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2020 / 07:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2020 / 07:41 / ET



