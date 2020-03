NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Munich Re nach der virusbedingt zurückgezogenen Jahresprognose, gestoppten Aktienrückkäufen und der zugleich beibehaltenen Dividende auf "Outperform" belassen. Ein neues Kursziel wurde nicht genannt, bisher liegt es bei 230 Euro. Während der Finanzkrise sei der Rückversicherer auf seine starke Bilanz angewiesen gewesen, um den Spezialversicherer Hartford Steam Boiler erfolgreich zu übernehmen, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechne nun damit, dass das Management die zahlreichen Chancen für Zukäufe erkennt, die sich aus der jüngsten Preiskorrektur ergeben hätten./ck/fba



