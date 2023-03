ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re auf "Neutral" belassen. Im laufenden Jahr dürfte sich das Interesse auf die Richtung und das Ausmaß der Margentrends in der Versicherung und Rückversicherung richten, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Montag vorliegenden Sektorausblick auf 2023. Im Fokus stünden ferner die von der Inflation ausgehenden Risiken für die Profitabilität und die Reserven der Unternehmen. Bei Munich Re sei die Frage, ob sich die Investoren mit Blick auf die antiinflationären Maßnahmen entspannt zurücklehnen könnten./bek/gl;