ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Munich Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Unter den europäischen Versicherern seien Axa, Zurich, Prudential, Scor, Tryg, M&G und Hiscox seine bevorzugten Werte und Swiss Re, Legal & General und Baloise am unattraktivsten, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie, in der er die Veränderungen der Konsensschätzungen und Aktienkurse der europäischen Versicherer untersuchte. Die Munich-Re-Titel hätten derweil in den vergangenen drei Monaten den deutlichsten Kursanstieg gezeigt./gl/ag;