HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Munich Re nach dem Quartalsbericht von 210 auf 200 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Zahlen des Rückversicherers seien durch die Corona-Pandemie sehr stark beeinträchtigt worden, schrieb Analyst Volker Sack in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte passte seine Schätzungen erneut an und hält weitere Kursrücksetzer angesichts der nach wie vor hohen Unsicherheiten nicht für ausgeschlossen./tav/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2020 / 12:46 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2020 / 13:09 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.