Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 337.68 CHF 3.87% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re nach einer Analystenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 385 Euro belassen. Die zuversichtlichen Aussichten des Managements für das operative Geschäft hätten ihn sehr beruhigt, schrieb Analyst Tryfonas Spyrou in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Rückversicherer befinde sich derzeit in einer der besten Phasen seiner jüngeren Geschichte, mit einem weiterhin attraktiven Chance-Risiko-Verhältnis./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2023 / 16:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.