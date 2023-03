Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 317.30 CHF 4.32% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re mit Blick auf die Übernahme der Credit Suisse durch UBS auf "Buy" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Die europäischen Versicherer seien nicht in erheblichem Ausmaß in finanzielle Verpflichtungen der Credit Suisse involviert, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die zuletzt hohen Kursverluste des Assekuranzsektors infolge der Nachrichten zur Silicon Valley Bank und später zur Credit Suisse seien überzogen. Hannover Rück und Munich Re zählten zu den defensiven Titeln im Sektor./bek/edh;

