NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Munich Re mit "Buy" und einem Kursziel von 325 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen.Die europäischen Rückversicherer sollten nicht nur vom derzeitigen Preisumfeld profitieren, sondern mittelfristig auch von der steigenden Nachfrage nach Rückversicherungen gegen Auswirkungen des Klimawandels, schrieb Analyst Alan Devlin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sehe keinen Grund, weshalb die Aktien von Munich Re und Hannover Rück nicht wieder Bewertungshöchststände erreichen sollten./gl/mis



We initiate coverage of Munich Re, Swiss Re, Hannover Re and SCOR. We believe the European reinsurers are well placed to benefit not only from the current tailwind of the reinsurance pricing cycle, but in the medium term from increased demand for reinsurance protection from climate change.



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2022





