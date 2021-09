ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Munich Re von 299 auf 297 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Will Hardcastle kappte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie seine diesjährigen Schätzungen für das Ergebnis je Aktie für europäische Rückversicherer um durchschnittlich 25 Prozent. Grund seien die Naturkatastrophen im dritten Quartal. Die Kapitalausstattung der Munich Re sei aber robust./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2021 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2021 / 16:43 / GMT



