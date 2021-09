HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 317 Euro belassen. Analystin Kathryn Fear blickt in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie voraus auf eine Fachkonferenz der Privatbank. Sie geht davon aus, dass die teilnehmenden Unternehmen einen grundoptimistischen Ton bezüglich eines sich weiter verhärtenden Marktes in der Schaden- und Unfallversicherung beibehalten werden. Stark im Fokus stehen dürften Katastrophenschäden./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2021 / 13:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.