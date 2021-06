HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 306 Euro belassen. Analyst Thomas Bateman und seine Kollegen verwiesen in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf die für Ende Juni terminierte Investorenveranstaltung zur Zukunft der Autoversicherung. Dort beleuchteten die Berenberg-Experten die Bedeutung der Elektrifizierung für die Tarif- und Schadensentwicklung./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2021 / 05:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.