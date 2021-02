NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Munich Re nach Zahlen von 280 auf 285 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen der Rückversicherung hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dank üppiger Reserven und dem Anstieg der Prämien im Rahmen der jüngsten Erneuerungsrunde steche Munich Re im Sektor positiv hervor./mf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2021 / 17:21 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2021 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.