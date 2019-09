FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat MTU von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, das Kursziel aber von 225 auf 249 Euro angehoben. In Erwartung des nun feststehenden Dax-Aufstiegs habe sich die gute Kursentwicklung zuletzt noch einmal beschleunigt, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte hält den jüngsten Anstieg für übertrieben, stockte seine Gewinnschätzungen für den Triebwerkshersteller allerdings etwas auf./ag/ajx



