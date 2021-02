NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU von 153 auf 171 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Im Zuge einer Überarbeitung seines Bewertungsmodells für den Triebwerkhersteller habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2021 bis 2023 erhöht, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Da die MTU-Aktie aber immer noch ein Abwärtsrisiko von rund 15 Prozent berge, empfehle er Anlegern weiterhin einen Verkauf und einen Einstieg bei den Airbus-Papieren./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2021 / 17:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2021 / 17:34 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.