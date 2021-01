NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU nach einer Aktualisierung des Bewertungsmodells von 145 auf 153 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Er rechne bei dem Triebwerkshersteller nun für 2022 und 2023 mit einem höheren Gewinn je Aktie, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im gerade abgelaufenen Jahr dürfte die Viruskrise das hochmargige Ersatzteilgeschäft wohl sicherlich schwer belastet haben, doch 2023 sollten die Umsätze wieder das Niveau von 2019 erreicht haben./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2021 / 19:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2021 / 19:26 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.