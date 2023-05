NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU auf "Overweight" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. Die in den vergangenen Wochen publik gewordenen Probleme bezüglich der Strapazierfähigkeit der GFT-Triebwerke stellten zwar ein Risiko für den Triebwerkshersteller dar, seien aber beherrschbar, schrieb Analyst David Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./la/ngu;