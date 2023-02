NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Der Triebwerkshersteller habe die Erwartungen für den operativen Gewinn (Ebita) im vierten Quartal um zehn Prozent übertroffen, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Ebita-Ausblick für das Gesamtjahr bewege sich im Rahmen der Erwartungen, falle bei MTU aber traditionell konservativ aus./mf/gl;