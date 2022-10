NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat MTU vor dem Start der Berichtssaison in der europäischen Luftfahrt- und Verteidigungsbranche auf "Overweight" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Mit Blick auf die beiden Triebwerksbauer MTU und Safran geht Analyst David Perry laut einer am Freitag vorliegenden Studie davon aus, dass die Quartalsumsätze der beiden im Ersatzteilmarkt robust gewachsen sind. Das könnte Aufwärtschancen für die Jahresziele bieten, schrieb er. Im neuen Jahr gebe es allerdings viele Variablen./ck/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2022 / 20:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2022 / 20:33 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.