MTU Aero Engines Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU vor Zahlen sowie nach Gesprächen mit Finanzvorstand Peter Kameritsch von 193 auf 191 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst David Perry reduzierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Ergebnisschätzungen (EPS) der Jahre 2022 bis 2024 für den Triebwerkshersteller. Er habe zudem die Prognose für den Zufluss freier Barmittel (FCF) im kommenden Jahr gesenkt, nachdem Kameritsch gesagt habe, dass MTU den angepeilten Wert im hohen zweistelligen Bereich eventuell erst 2023 oder 2024 erreiche./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2021 / 18:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2021 / 18:32 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.