NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat MTU nach vollständigen Quartalszahlen des Triebwerkbauers auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Die Resultate enthielten weitere Details dazu, worauf die vom Zivilfluggeschäft getragene, besser als erwartete Geschäftsentwicklung beruhe, schrieb Analystin Chloe Lemarie am Mittwoch in einer ersten Reaktion./gl/mf;