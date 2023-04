ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für MTU vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Trotz des sich abkühlenden Marktes für Frachttransport per Flugzeug dürfte das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft des Triebwerkherstellers robust gewesen sein, schrieb Analystin Kseniia Maslova in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Die Aktie sei historisch und auch im Branchenvergleich ungerechtfertigterweise unterbewertet./edh/mis;