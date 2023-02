NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU nach Geschäftsjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Die Resultate seien solide gewesen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kursreaktion sei aber das Gegenteil gewesen. Seiner Ansicht nach eröffnet dies Anlegern eine gute Möglichkeit, um bei der Aktie zuzugreifen. MTU ist bereits sein "Top Pick" im Sektor./tih/he;