NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU auf "Buy" belassen. Dass die Vereinten Nationen den weltweiten Flugverkehr Ende 2023 rund drei Prozent über dem Vor-Covid-Niveau erwarteten, sei ein weiterer positiver Impuls für das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft des Triebwerkherstellers, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie./edh/ajx;