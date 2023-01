NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU vor Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Der Triebwerkbauer könne vor allem von der Wiederöffnung Chinas profitieren, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie sehe bei der Prognose für 2023 also noch Luft nach oben und erwartet einen positiven Geschäftsbericht Mitte Februar. MTU bleibe ihr "Top Pick" im Sektor./niw/la;