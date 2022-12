NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU nach einem Treffen mit dem Finanzchef Peter Kameritsch auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Dieser habe sich optimistisch zu den Wachstumsaussichten geäußert, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das geschäftliche Umfeld für das Service- und Wartungsgeschäft des Triebwerksherstellers bleibe gut./bek/tih;