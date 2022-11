MTU Aero Engines 218.02 CHF -1.60% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MTU nach einer Analystenveranstaltung von 230 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aussichten für den Triebwerksbauer blieben zwar wegen der Unterbrechungen der Lieferketten, der gesamtwirtschaftlichen Schwäche und der geopolitischen Spannungen unsicher, schrieb Analyst Ross Law in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Festlegung von mittelfristigen Zielen aber deute darauf hin, dass die Unternehmensleitung zunehmend Vertrauen und Weitsicht zeige. Zudem übererfülle das Management in der Regel ursprünglich gesteckte Ziele./la/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2022 / 06:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



