NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Diese seien solide gewesen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, vor allem dank des Wartunggeschäfts des Herstellers von Triebwerken./bek/he;