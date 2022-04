FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für MTU vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 232 Euro belassen. Analyst Christophe Menard prognostizierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie günstige Wechselkurseffekte für den Hersteller von Triebwerken. Er rechnet mit einem insgesamt zufriedenstellenden Quartal. Das Segment Wartung, Reparatur und Instandhaltung werde aber wohl schlechter abschneiden als das Unternehmen prognostiziere, Ursache hierfür sei eine Personalknappheit./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2022 / 06:45 / CET



