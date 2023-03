NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Morphosys auf "Underweight" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Analyst James Gordon senkt nach den Ergebnissen für 2022 seine Monjuvi-Prognosen weiter. Zum wichtigen Krebsmedikamenten-Kandidaten Pelabresib seien bis Anfang 2024 keine wegweisenden Neuigkeiten zu erwarten, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie zu seiner anhaltend skeptischen Einstufung./ag/mis;