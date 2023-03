NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Morphosys nach detaillierten Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Der Umsatz des Biotech-Unternehmens habe seine Prognose und die Konsensschätzung deutlich übertroffen, schrieb Analyst James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/tih;