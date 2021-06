NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Morphosys angesichts der Übernahme von Constellation Pharmaceuticals mit Unterstützung von Royalty Pharma auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Analyst James Gordon rechnete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einer kurzfristigen Gewinnverwässerung, aber bedeutendem längerfristigen Wertsteigerungspotenzial. Durch den Finanzierungsdeal mit Royalty würde aber ein beständiger Zufluss an Lizenzgebühren eingetauscht gegen eine weniger sichere Produktpipeline von Constellation. Dies sei von Nachteil für das Risikoprofil von Morphosys./tih/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2021 / 05:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2021 / 05:51 / BST



