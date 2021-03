NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Morphosys nach Prognosen für 2021 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Diese seien enttäuschend, schrieb Analyst James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung. Das gelte vor allem für die mit dem Jahresumsatz implizierten Umsätze des Mittels Monjuvi. Nehme man den Ausblick von Morphosys für bare Münze und rechne noch eine Meilensteinzahlung für die Zulassung von Monjuvi in der EU hinzu, so dürfte der operative Gewinn (Ebit) in diesem Jahr deutlich unter der Konsensschätzung bleiben./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2021 / 00:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2021 / 05:30 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.