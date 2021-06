NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Morphosys angesichts des Kaufs von Constellation Pharma und des Finanzierungsdeals mit Royalty von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 105 auf 80 Euro gesenkt. Es werde wohl 18 Monate dauern, bis in der Medikamenten-Pipeline des neu aufgestellten Unternehmens mehr Klarheit herrsche, schrieb Analyst James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies dabei explizit auf Pelabresib als wichtigstes Medikament von Constellation. Gordon berücksichtigte nun die Bedingungen der Übernahme und einer damit verbundenen Finanzierungstransaktion in seinen Schätzungen./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2021 / 22:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2021 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.