FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Morphosys von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel kürzte Analyst Rajan Sharma in einer am Freitag vorliegenden Studie von 116 auf ein marktkonformes Niveau von 46 Euro. Wegen jüngster Signale zum Blutkrebs-Antikörper Tafasitamab (Monjuvi) vermisst der Experte bei der Aktie weiter Gründe für einen Stimmungswandel. Die Einführung des Mittels verlaufe enttäuschend - und dies wohl nicht nur wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie, so der Experte./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2021 / 06:37 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.