FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Morphosys nach Zahlen von 96 auf 116 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Dank einer Meilensteinzahlung von GlaxoSmithKline habe das Biotechnologieunternehmen seinen operativen Verlust im zweiten Quartal reduziert, schrieb Analyst Tobias Gottschalt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zulassungsanträge für den Antikörper MOR208 in den USA und Europa seien ein Schritt hin zu dem Ziel, Umsätze aus eigenen Produktverkäufen zu generieren./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2019 / 13:30 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2019 / 14:30 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.